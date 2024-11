1ª Confedisp discute iniciativas para melhorar a Segurança Pública do DF

Começou nesta terça-feira (26) a 1ª Confedisp (Conferência Distrital de Segurança Pública). O evento reúne especialistas e representantes das forças de segurança do Distrito Federal e da sociedade civil para discutir a construção do Plano Distrital de Segurança Pública e Defesa Social, além de debater soluções para a prevenção e o enfrentamento à criminalidade. Entre os temas, estão o uso de tecnologia no combate ao crime, ações preventivas de segurança e violência contra a mulher.



O encontro é aberto à população e vai até quinta (28), na LBV (Legião da Boa Vontade), em Brasília. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, esteve no primeiro dia do evento e comentou a iniciativa: “a própria Constituição Federal fala no seu artigo 144 que Segurança Pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, essa grande conferência é uma maneira da gente dividir decisões e políticas que estão sendo planejadas para que surtam o melhor resultado possível”. Sandro afirmou ainda que o objetivo do governo é tornar Brasília a capital mais segura do Brasil.