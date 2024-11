Após Dia de Finados, população reclama das péssimas condições dos cemitérios do DF

Após o Dia de Finados, celebrado no último sábado (2), moradores do Distrito Federal reclamaram das péssimas condições dos cemitérios da capital do país. Quem vai os espaços para visitar entes queridos, se depara com falta de cuidados com os locais, onde há placas furtadas, jazigos depredados e mato alto.



Os problemas persistem desde o começo do ano, quando dez pessoas caíram em uma cova durante um sepultamento no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. Em 26 de outubro, um caso semelhante aconteceu no mesmo local, e uma mulher caiu em uma sepultura que desabou. Já no último domingo (3), na Asa Sul, uma cratera se abriu no chão, ao lado de túmulos. Ninguém se feriu e, segundo a administração do espaço, a área onde houve a erosão foi isolada e os reparos já foram iniciados.