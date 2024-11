Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quinta-feira (7)

O Balanço Geral DF desta quinta-feira (7) mostra a denúncia de moradores da zona rural em São Sebastião, após enfrentarem dias sem energia. Também traz um projeto desenvolvido em escola do DF sobre memes e fake news que virou questão do Enem, além do calendário de vencimento do IPTU de 2025 e o prazo para remanejamento escolar na rede pública do DF. Outros destaques são: homem de 30 anos é preso por incendiar a própria casa em Ceilândia; criminosos roubam carro de motorista de aplicativo e batem em dois veículos; câmera de segurança flagra motorista ao abastecer o carro e sair sem pagar no Gama; passageira denuncia motorista por negar embarque com cadeira de rodas; Justiça do DF aceita denúncia contra policiais que atiraram em jovem que fugiu de blitz.