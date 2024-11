Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (21)

Balanço Geral entrevista Kleber Marra, prefeito eleito de Caldas Novas, polícia prende traficantes suspeitos de movimentar milhões de reais no DF e em GO, PMDF prende homem suspeito de esfaquear mulher por vingança contra o marido dela, PCDF prende homem contratado para atear fogo em terreno do Park Way, Secretaria de Obras conclui reparo na Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires, empresa fecha cratera que engoliu carro de idosa na 310 Norte, projeto do Detran-DF vai incluir informações sobre trânsito em aplicativos de GPS, homem espancado em frente a uma distribuidora de bebidas está em estado grave, motorista de caminhonete perde controle e derruba poste de iluminação, paratleta usará equipamento desenvolvido por engenheiros da UnB nas olimpíadas biônicas. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.