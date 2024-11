Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (16)

O Balanço Geral DF desta sexta-feira traz o 20º caso de feminicídio ocorrido este ano no Distrito Federal. Maria Mayanara Lopes Ribeiro, de 21 anos, foi morta a facadas pelo companheiro Daniel Silva Vitor. Além disso, o jornal mostra a morte de um homem eletrocutado em Ceilândia, e a prisão de uma mulher acusada de aplicar golpe milionário em policiais e bombeiros do DF. No quadro Prato Feito, o chef Manoel Mendonça ensina uma deliciosa receita de entrecôte, feito com contrafilé com molho especial e batatas rústicas. E o esporte da RECORD acompanha a final do Candangão Sub-17 2024 entre Capital e Canaã. Outros destaques são: Borússia Dortmund e Flamengo homenageiam Pelé em amistoso no Mané Garrincha; Restaurante Comunitário de Brazlândia amplia oferta para três refeições diárias.