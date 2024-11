Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta terça-feira (22)

CIEE oferece 561 vagas de estágio para estudantes de nível médio e superior, servidores públicos do GDF terão ponto facultativo na próxima segunda, menino baleado em bar do Riacho Fundo II sai do coma e apresenta melhora, Tribunal do Júri começa a julgar modelo acusada de matar o noivo em motel, Record nas Cidades desembarca em Samambaia no próximo sábado, homem é agredido em Ceilândia após suposto roubo de celular, Balanço Geral entrevista Jessica do Premium, prefeita eleita em Santo Antônio do Descoberto. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.