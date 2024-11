Câmeras de segurança filmaram diarista horas antes de ser encontrada em matagal

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) continua a investigar a morte da diarista Maria Conceição Nunes, de 44 anos, que foi encontrada gravemente ferida em um matagal na região da DF-425. O caso aconteceu em Sobradinho II (DF), no último dia 19 de outubro. A mulher foi socorrida e levada à uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu e morreu na última sexta-feira (25).



A morte de Maria Conceição ainda está cercada de mistérios. Câmeras de segurança registraram o momento que ela pegou um transporte pirata para ir ao trabalho, no dia em que foi encontrada ferida. Segundo informações de familiares da vítima, o corpo dela tinha diversos hematomas. Agora, a 35ª DP (Delegacia de Polícia) instaurou um inquérito para apurar o caso, e os investigadores reconstroem os últimos passos da mulher para chegar aos possíveis envolvidos.