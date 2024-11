Campanha busca lares temporários para crianças e adolescentes no DF

Uma campanha procura pessoas dispostas a prover amor e lar temporário a crianças e adolescentes do Distrito Federal. Intitulada Família Acolhedora, a ação propõe assistir quem está afastado da própria família devido a ordem judicial, porque sofreram violação de direito.



“Qualquer família que tenha passado por um curso e uma avaliação psicossocial da nossa equipe”, explica a coordenadora da campanha, Julia Salvagni. Segundo ela, a criança ou o adolescente ficará no lar temporário até que a Justiça decide se deve regressar à família de origem ou se será cadastrada na lista de adoção.



Hoje, a campanha tem 30 crianças acolhidas. A meta é atrair 150 novas famílias. “O que a gente olha é muito mais a disponibilidade afetiva e de tempo que esses adultos que cuidam tem. A gente convida eles a pensarem na diferença que podem fazer, para criar memória afetiva”, acrescenta. Os interessados podem fazer contato com o Família Acolhedora pelas mídias sociais ou e-mail: familiaacolhedora.aconchego@gmail.com.