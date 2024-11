Celina Leão fala sobre integração das forças de segurança após atentado em Brasília

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, concedeu uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral DF nesta quinta-feira (14), e falou sobre o atentado contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) que ocorreu na noite dessa quarta-feira (14). Por volta das 19h30, uma série de explosões em um intervalo de minutos foi registrada nas proximidades da Praça dos Três Poderes. O responsável pelos atos, Francisco Wanderley Luiz, morreu em frente ao STF ao detonar uma bomba.



Celina descreveu o caso como uma situação isolada e afirmou que a Polícia Federal tomou a frente das investigações. Ela ressaltou que as gradis que ficavam instaladas na praça para limitar o acesso ao local foram retiradas pelos Poderes como um ato simbólico. E afirmou que há uma integração entre as forças de segurança nas ações.



Segundo Celina, a segurança foi reestabelecida nesta quinta, por volta das 11h, e toda a área central da Esplanada foi liberada. Ela falou sobre a rápida ação da Polícia Militar do DF, com o Batalhão da Segurança dos Poderes e o grupo antibomba. Além da efetividade do trabalho da Polícia Civil em localizar a casa do autor em Ceilândia. A governadora em exercício destacou ainda a responsabilidade da classe política em discutir e promover a paz no Brasil.