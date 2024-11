Chuvas causam estragos em diversos pontos do DF

As últimas chuvas no Distrito Federal causaram estragos em alguns pontos da capital do país. Na EPGU, na pista de acesso ao Guará, uma faixa precisou ser interditada após a água levar parte do asfalto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi identificada uma rachadura na pista e os órgãos responsáveis foram acionados para realizar a manutenção do local.



Já no Parque Sul, região próxima à Epia, um cano estourou e causou estragos nas ruas. Uma equipe da Ceasb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) foi ao local e deu início aos reparos do encanamento. Na tesourinha da quadra 211 Sul, também houve impacto do volume de água, que causou alagamento. Apesar disso, os carros continuaram trafegando normalmente na região.