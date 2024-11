Criminosos clonam conta de loja de roupas do DF nas redes sociais e aplicam golpes

Apesar da comodidade que a tecnologia e a internet oferecem no dia a dia, é necessário tomar cuidados para evitar cair em golpes. Os criminosos têm agido, cada vez mais, com técnicas sofisticadas que dificultam o discernimento das pessoas. Recentemente, a conta de uma loja de roupas do Distrito Federal foi clonada por golpistas, que têm feito diversas vítimas nas redes sociais.



A proprietária, Francisca Keyla, abriu a loja há 15 anos em Taguatinga (DF). Recentemente, ela descobriu que os criminosos usavam fotos e vídeos de sua loja para enganar as vítimas, que compravam pelo falso site e não recebiam o produto. Ela afirma que pessoas que foram lesadas chegaram a cobrá-la um ressarcimento pelos prejuízos. A página falsa finge ser de uma loja na feira do Brás, em São Paulo, e já atraiu mais de 24 mil seguidores. Com isso, Francisca acabou sofrendo um impacto na credibilidade da marca. Mesmo sem nenhum prejuízo financeiro, ela até tentou registrar um boletim de ocorrência, mas não teve êxito.