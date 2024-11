DF confirma mais dois casos de febre maculosa e total chega a cinco

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou mais dois casos de febre maculosa. Com isso, o total chega a cinco. As infecções mais recentes são de um homem e uma mulher, ambas ocorridas fora do DF.



A pasta alerta para os cuidados necessários de se prevenir a infecção da febre maculosa, popularmente conhecida como “doença do carrapato”. Isso porque são esses aracnídeos que a transmitem. Não somente aos humanos, mas a outros animais. Para combater os carrapatos, a população pode solicitar uma inspeção da Vigilância Ambiental, pelos números 160 (ouvidoria da SES-DF) ou 3449-4428, ou pelo site da secretaria.



Além disso, é preciso ficar atento aos sintomas comuns: febre acima de 38,5 °C, cefaleia, dores no corpo e manchas vermelhas na pele de troncos e membros.