DF recebe programação especial em celebração ao Dia do Evangélico

Neste sábado (30) é comemorado o Dia Nacional do Evangélico. Para celebrar a data, o Distrito Federal recebe, a partir desta sexta-feira (29), uma programação especial. As mais de 1 milhão de pessoas evangélicas da capital do país poderão comparecer ao evento gratuito. Os dados são do IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística) e da CLDF (Câmera Legislativa do DF).



Na Esplanada dos Ministérios, na área externa do Museu Nacional, haverá diversas atrações. Na sexta, a dupla gospel Jefferson e Suellen e o pastor Cláudio Duarte se apresentam. Já no feriado, haverá bandas vocais e a cantora Sarah Beatriz, além de momentos de pregação.