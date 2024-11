DF registra 189 homicídios de janeiro a outubro; são quase 20 assassinatos por mês

Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que de janeiro a outubro deste ano foram registrados 189 homicídios em todo o Distrito Federal. O número equivale a quase 20 ocorrências por mês, sendo a maior parte registrada em finais de semana. Apesar da quantidade de crimes, o governo diz que na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de assassinatos é 13% menor.



Ceilândia é a região administrava com o maior número de ocorrências: de janeiro a outubro, foram 30 homicídios. Número que já se aproxima do total de mortes ocorridas no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 35 crimes na região. Planaltina vem em seguida com 14 homicídios nos últimos 10 meses. Em seguida, vêm o Gama, Recanto das Emas, Samambaia e Sol Nascente. Cada região administrativa teve 11 assassinatos entre janeiro e outubro.



A queda apontada este ano pode estar associada a implementação de políticas públicas e na implantação inteligente de recursos, segundo o especialista em segurança pública Leonardo Sant’Anna. Enquanto algumas regiões do DF sofrem com casos de homicídio, outras convivem com uma realidade diferente. Arniqueira, Cândangolândia, Cruzeiro, Park Way, Riacho Fundo, Sudoeste e Varjão não registraram nenhum caso de homicídio em 2024. No levantamento do Atlas da Violência 2024, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília aparece entre as capitais mais seguras do país, com a segunda menor taxa de homicídio. Os dados são referentes ao ano de 2022.