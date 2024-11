Dupla é presa por vender brigadeiros recheados com drogas em bares da Asa Norte

Duas pessoas foram presas no último sábado (9) por venderem brigadeiros recheados com drogas em bares da Asa Norte. Nos doces, os homens, que são moradores do Varjão, colocavam entorpecentes como maconha, skank e haxixe.



Os suspeitos já estavam na mira da 9ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal e foram detidos em flagrante, em frente a um estabelecimento. Com eles, além dos doces, foram encontrados dinheiro em espécie e porções de drogas. Se condenados, ambos devem responder por tráfico de drogas e podem pegar até 15 anos de prisão.