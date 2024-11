Dupla invade condomínio, faz moradores reféns e foge com carro das vítimas

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) investiga para identificar dois assaltantes que invadiram um condomínio e fizeram reféns, em Vicente Pires, no Distrito Federal, na madrugada da última segunda-feira (25). Câmeras de segurança registraram o momento que a dupla pulou o muro do residencial e, na sequência, entrou na casa das vítimas e rendeu o morador e o sobrinho dele com uma faca.



Após a invasão, eles roubaram o carro das vítimas, derrubaram o portão do condomínio com o veículo e fugiram. As vítimas relataram que foram agredidas, amarradas com um fio de telefone e só conseguiram chamar a polícia com a ajuda de vizinhos. Além do automóvel, foram roubados celulares e outros bens.