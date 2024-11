Ex-policial militar sequestrado é resgatado após ex-mulher denunciar traficantes

Um ex-policial militar conseguiu ser resgatado de um sequestro com ajuda da ex-mulher. Tudo aconteceu quando ela foi até uma delegacia e denunciou que seu veículo havia sido furtado no dia 28 de outubro. No dia seguinte, ela retornou à unidade de polícia e afirmou que o autor do crime poderia ser o ex-companheiro, pois ele havia pedido a procuração do carro para pagar dívidas. Após ela se recusar a passar o documento, começou a receber ligações dos traficantes dizendo que estavam com o ex-policial e queriam o documento do carro ou uma quantia de R$ 30 mil. A vítima ficou encarcerada por uma semana e foi solta nessa segunda-feira (4).