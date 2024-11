Flamengo vence o Atlético-MG no jogo de ida da final da Copa do Brasil: 3 x 1

Em tarde inspirada de Gabigol, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 x 1, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (3), no Estádio Maracanã. O centroavante fez dois gols e Arrascaeta, um. Alan Kardec descontou para a equipe mineira.



O rubro-negro carioca agora tem a vantagem de perder por um gol de diferença na partida de volta para conquistar a taça. Já o Atlético-MG terá de derrotar o rival por, pelo menos, três gols de diferença para se tornar campeão no tempo regulamentar.



Em caso de vitória do Galo por dois gols, o título será decidido nos pênaltis. A finalíssima está marcada para o próximo domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).