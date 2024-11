Gato recebe córnea de cachorra morta após ataque de abelhas em Arniqueira

O transplante de córnea entre animais ainda é pouco difundido, mas tem salvado as visões de muitos deles. Nesta semana, um gato recebeu parte do olho de um dos três cães mortos em decorrência de um ataque de abelhas, em Arniqueira.



“Primeiro eu tenho um paciente receptor, que tem perfuração ocular ou outra alteração e precisa que a córnea seja substituída”, explica a médica veterinária oftalmologista Ana Carolina Rodarte. O gato que passou pelo transplante se chama Willy e ainda se recupera da cirurgia. Já a doadora era a border collie Maia.



A médica alerta para a escassez de animais doadores de olhos. O problema, inclusive, tem travado a criação de um banco de armazenamento do órgão. “Atitudes como essa ajudam a gente a salvar outros pacientes”, salienta.



Na última quinta (24), três cães e uma galinha morreram após serem picados por abelhas, enquanto os moradores ficaram ilesos. Câmera de segurança registrou o ataque. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado e retirou a colmeia.