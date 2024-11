GDF anuncia comitê de transição da Rodoviária do Plano para iniciativa privada

Um comitê de transição foi anunciado pelo GDF (Governo do Distrito Federal), para atuar na transferência da gestão pública da Rodoviária do Plano Piloto para a iniciativa privada. Durante esse período, o GDF vai entregar a relação de bens da rodoviária à nova empresa responsável, que, por sua vez, vai apresentar o plano de trabalho e o cronograma de obras. O consórcio que venceu a concorrência para administrar o terminal tem 90 dias para assumir a operação e começar as obras de infraestrutura. A concessão vale por 20 anos, e os novos administradores devem investir cerca de R$ 120 milhões.