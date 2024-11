Homem espancado em frente a uma distribuidora de bebidas está em estado grave

O homem que foi espancado em frente a uma distribuidora de bebidas no Recanto das Emas (DF), está internado em estado grave. O crime aconteceu na madrugada último sábado (19), quando João Paulo Fernandes da Silva, de 37 anos, foi cercado por um grupo de aproximadamente oito pessoas e agredido com socos e chutes.



Câmeras de segurança registraram a ação dos homens, que durou mais de 1 minuto. Depois do espancamento, os agressores fugiram, e a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga. Agora, a Polícia Civil do Distrito Federal procura pelos autores do crime. As investigações buscam identificar, ainda, se a motivação do espancamento teria sido o histórico criminal da vítima, que possui diversas passagens pela polícia, por crimes como furto, roubo, violência doméstica e lesão corporal.