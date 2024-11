Idosa 72 anos é atropelada em faixa de pedestre no Entorno do DF

Uma mulher de 72 anos foi atropelada por um carro em uma faixa de pedestre da Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF. O motorista fugiu sem prestar socorro. Imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo da RECORD Brasília mostram quando o veículo atinge a idosa, em uma via de tráfego intenso. Chovia no momento do acidente, por volta das 20h da última quarta-feira (13).



A vítima recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a levou ao hospital municipal da cidade. Depois, a idosa foi transferida para o Hospital Regional de Santa Maria, no DF, onde aguarda cirurgia.