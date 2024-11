Incêndio destrói parte de loja de móveis no Sia (DF)

Um incêndio destruiu parte de uma loja no Sia (DF). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio fica em frente ao 3º batalhão, e de longe os militares avistaram a fumaça e as chamas saindo do local. Quando chegaram, não encontraram nenhuma vítima, mas como tinha bastante material inflamável, as chamas estavam altas e se espalhando rapidamente. Grande parte dos móveis do térreo, do mezanino e o forro do estabelecimento foram queimados. O incêndio foi controlado e o local ficou aos cuidados do dono do imóvel, que solicitou a perícia do corpo de bombeiros para saber o que causou o incêndio.