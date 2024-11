Jovem fica em estado grave após sofrer descarga elétrica em Centro Olímpico do DF

Um adolescente de 15 anos levou um choque elétrico durante uma partida de futebol no Centro Olímpico de Santa Maria, no Distrito Federal, na noite do último domingo (10). O jovem precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Ele foi levado ao Hospital de Santa Maria e depois transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular de Taguatinga em estado grave.



Os familiares do jovem registraram boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira (11) na 33ª Delegacia de Polícia. Segundo o depoimento, outros jovens já teriam sofrido descargas elétricas devido às irregularidades no Centro Olímpico. Em entrevista, o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal afirmou que a manutenção na rede é realizada de forma periódica em todos os Centros Olímpicos da capital federal. Também, ressaltou que foram feitos esforços para maior agilidade no atendimento do jovem, além de uma visita ao local para analisar os fatos.