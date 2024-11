Justiça mantém prisão de homem que confessou ter matado filha de PM aposentado

O homem que confessou ter matado a filha de um policial militar aposentado, no Jardim Ingá, em Luziânia (GO), continuará na cadeia. A Justiça de Goiás converteu, em preventiva, a prisão em flagrante de Gilmarcos de Oliveira Coutinho, 23 anos. Ele passou por audiência de custódia, nesta quinta-feira (28).



Gilmarcos confessou o assassinato de Samira Alves de Lima, 36, após uma desavença. Depois do crime, ele fugiu no carro da vítima, mas policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Especiais) do Distrito Federal o prenderam em Formosa (GO). Este não foi o primeiro delito cometido pelo suspeito. Segundo a PMDF, o histórico dele inclui roubo, receptação, dano, ameaça e tráfico de drogas.