Ministro diz que divulgação do gabarito oficial do Enem será antecipada

Estudantes de mais de 1,7 mil municípios brasileiros fizeram a segunda etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 no último domingo (10). Dados do MEC (Ministério da Educação) indicam que 69,4% dos mais de 4,3 milhões inscritos fizeram a segunda prova, com questões de matemática, biologia, química e física.



Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a divulgação do gabarito oficial prevista inicialmente para 20 de novembro será antecipada, e a nova data deve ser divulgada ainda esta semana. O resultado final sai no dia 13 de janeiro de 2026.