Motorista com suspeita de embriaguez foi preso depois de atropelar duas pessoas

Um motorista supostamente bêbado foi preso em flagrante depois de atropelar duas pessoas em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na tarde dessa quinta-feira (21). As vítimas eram uma criança de oito anos e um homem. No momento do acidente, a menina estava andando pela rua com a mãe e os irmãos e, ao mesmo tempo, passava um ciclista, quando o condutor do carro os atingiu. A Polícia Militar foi acionada, constatou que ele estava com suspeita de embriaguez e o levou à delegacia, onde permanece preso e espera pela audiência de custódia A criança teve alguns cortes no corpo, foi levada ao hospital e passa bem.