Motorista de aplicativo desaparecido é encontrado com vida no Entorno do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou o motorista de aplicativo que estava desaparecido desde a madrugada da última quarta-feira (20). Os investigadores localizaram Samuel Reis de Jesus com vida, na noite desta sexta (22), em Alexânia (GO), no Entorno do DF.



A mulher de Samuel conta que costumava monitorar o trajeto do marido, que trabalhava, geralmente, na madrugada. Mas, por volta das 6h desta quarta, ele ainda não havia regressado para casa. O sumiço causou estranheza na família. Isso porque o motorista deveria estar se preparando para entrar em outro trabalho, no Setor de Oficinas Sul.