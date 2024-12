Motorista é flagrado realizando manobras perigosas com carro de luxo no Itapoã (DF)

Um motorista foi flagrado realizando manobras perigosas com um carro de luxo no Itapoã (DF), colocando em risco a segurança de outros usuários da via. O episódio foi registrado por um morador da região, e o vídeo mostra o veículo fazendo curvas bruscas e derrapagens. Em um momento, o carro quase atinge um motociclista que passava pelo local. Até o momento, o motorista ainda não foi identificado. Conforme o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), utilizar um veículo para demonstrar ou exibir manobras perigosas, como derrapagens, arrancadas bruscas ou frenagens com deslizamento, é considerado uma infração gravíssima.