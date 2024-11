Motorista foge sem pagar após abastecer carro em posto próximo ao Aeroporto JK

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motorista fugiu de um posto de combustível sem pagar, após abastecer uma van com diesel. O caso ocorreu próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, à 0h10 do último domingo (27).



O gerente do abastecimento teria de arcar com o prejuízo – R$ 394,50 –, mas, nesta quarta-feira (30), o condutor voltou ao posto e quitou a dívida. A reportagem do Balanço Geral DF flagrou o momento e conversou com o funcionário. “Abasteci normalmente. Na hora de sair, eu peguei a maquininha, ele encostou o celular e falou ‘tenho dinheiro não, depois eu volto para pagar’. E saiu”, relembrou.



Segundo o gerente, esta não foi a primeira vez que o motorista saiu do posto sem pagar. Em agosto deste ano, ele causou um prejuízo de R$ 334 a um frentista. “Ele falou que vai quitar uma (dívida), porque da outra a gente não conseguiu pegar o cupom agora. A outra ele falou que retorna aqui na sexta. Peguei os dados da empresa dele. Qualquer coisa, nós vamos atrás”, contou.



A conduta do motorista pode caracterizar a prática do crime de furto qualificado, conforme o Código Penal brasileiro.