Mulher arrastada por enxurrada foi resgatada desacordada no Sol Nascente

A mulher que foi arrastada por uma enxurrada no Sol Nascente, no Distrito Federal, causada pelas fortes chuvas que atingiram a região no último domingo (1º), foi salva por funcionários de uma farmácia. Em determinado momento, antes de ser resgatada, a vítima ficou presa embaixo de um carro que estava estacionado na rua. Após ser retirada da água desacordada, a mulher recebeu os primeiros socorros e foi levada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital.



O mesmo local já foi cenário de outras situações causadas pela água. Agora, os moradores da região estão preocupados com as possíveis enxurradas que possam voltar a acontecer, já que a região passa por obras de drenagem e saneamento básico e, por isso, com as chuvas, acaba ficando alagada.