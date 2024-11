“Não tem lugar nesse país mais seguro que a Esplanada dos Ministérios” diz Alexandre Patury

Nesta quinta-feira (14), o secretário-executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, falou sobre o atentado contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) que ocorreu na noite dessa quarta-feira (14). Por volta das 19h30, uma série de explosões em um intervalo de minutos foi registrada nas proximidades da Praça dos Três Poderes. O responsável pelos atos, Francisco Wanderley Luiz, morreu em frente ao STF ao detonar uma bomba.



Em entrevista ao Balanço Geral DF, ele destacou a agilidade da ação da Polícia Militar no atendimento à ocorrência, que chegou ao local em aproximadamente três minutos após o ocorrido. Alexandre ressaltou ainda a que Esplanada dos Ministérios é um local seguro e que, ele, a governadora em exercício Celina Leão e os comandantes das forças estiveram no lugar após as explosões. Confira a entrevista completa.