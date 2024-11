Pista de skate no Guará acumula água da chuva e causa preocupação a moradores

Uma pista de skate na QE 38 do Guará II, no Distrito Federal, está com água da chuva acumulada. No local, também há lixos e entulhos espalhados. Moradores da região temem a proliferação de doenças. A maior preocupação é que a situação propicie a criação de focos do Aedes aegypt, que transmite dengue, chikungunya e zika.



Jane Mary, mora na região há 20 anos e levou o filho ao espaço no último domingo (10), para andar de skate. Ela conta que quando chegou ao local, muitas crianças brincavam perto da pista com a água parada. Ela reclama da situação crítica e se preocupa com a saúde de quem frequenta o lugar. Em nota, a administração da cidade afirmou que mandaria uma equipe para para realizar a limpeza da pista nesta terça-feira (12).