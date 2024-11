PMDF prende ladrão de motos e encontra local de desmanche no Recanto das Emas

Policiais militares do Distrito Federal prenderam um ladrão de motos em flagrante e descobriram uma área utilizada para desmanche de automóveis, no Recanto das Emas. O local funcionava atrás de uma distribuidora de bebidas.



Câmeras de segurança registraram quando o ladrão furtou uma moto, em Taguatinga, na última terça-feira (15). O bandido chegou a romper um cadeado preso à roda dianteira antes de fugir pilotando o veículo. Após o crime, policiais militares receberam uma denúncia anônima e chegaram ao local onde estava o automóvel e o suspeito do furto.



Com ele, foram encontradas duas chaves michas – utilizadas para ligar as motos –, duas facas e diversas peças automotivas. Outro suspeito conseguir fugir.