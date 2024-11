Polícia Civil do DF prende estelionatário por ‘golpe da maquininha’ contra idosos

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (24), um homem de 24 anos suspeito de aplicar golpes. Segundo a ação – intitulada Operação Kitchen –, a maioria das vítimas são idosos e o suposto estelionatário tem vasta ficha criminal: passagens por homicídio, tráfico de drogas e receptação.



O criminoso abordava as vítimas simulando a venda de utensílio domésticos, como panelas, a preços muito abaixo dos praticados no mercado. Assim, conquistava a confiança delas até efetuar transações fraudulentas por meio das máquinas. Uma das pessoas lesadas perdeu R$ 3,6 mil num único golpe.



Os investigadores apuraram que o homem utilizava carros alugados por terceiros para dificultar a identificação. Ele foi recolhido à carceragem da PCDF e responderá por estelionato, cuja pena pode alcançar cinco anos de reclusão.