Presidente eleito da OAB-DF diz que vai priorizar atendimentos a advogados e à população

O advogado Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, foi eleito, no último dia 17, o novo presidente da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil) para os anos entre 2025 e 2027. O profissional integra a chapa OAB para Todos, e a vice será a advogada Roberta Batista de Queiroz.



Nesta terça-feira (26), Poli falou em entrevista à RECORD Brasília sobre as prioridades para a gestão. De acordo com o advogado, a OAB-DF tem, também, a função de atender a sociedade, por meio de ações civis que garantem acessibilidade, acesso ao transporte e atendimento na saúde pública. Ele explica que pretende dar continuidade a esse trabalho de suporte à população.



Segundo Poli, o DF é a unidade da federação que tem mais advogados por habitantes, com mais de 55 mil profissionais. Ele afirma que em sua nova gestão, pretende dar apoio aos novos formados para praticarem a profissão, por meio de cursos de formação continuada. Além de dar assistência aos mais experientes, principalmente na adaptação tecnológica.