Presos traficantes que vendiam drogas em estações de metrô e shoppings em Brasília

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu, na manhã desta sexta-feira (18), dois homens acusados de fornecerem drogas em shoppings e estações do metrô na área central de Brasília. A operação, nomeada de Doutor Estranho, cumpriu dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão no Gama (DF). Foram apreendidas drogas, além de balança de precisão, materiais para embalagem dos entorpecentes e uma arma de fogo.



Segundo informações da PCDF, os homens utilizavam plataformas digitais para divulgar e vender produtos ilícitos, como maconha, skunk e ecstasy. Os suspeitos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Somadas, as penas podem passar de 20 anos de prisão.