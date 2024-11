Programa de educação socioemocional nas escolas do DF começará em 2025

O Governo do Distrito Federal vai implementar um programa de educação socioemocional na rede pública de ensino, a partir de 2025. A iniciativa visa a tornar o ambiente escolar mais acolhedor e seguro. Isso porque a metodologia consiste em avaliar e desenvolver as habilidades dos estudantes com base nas características sociais e emocionais.



Segundo a subsecretária de Educação Básica da SEEDF (Secretaria de Educação do DF), Iêdes Braga, a pandemia de Covid-19 evidenciou episódios de violência, automutilação e comportamentos antissociais dos alunos, o que suscitou a pasta a implementar medidas para melhorar a saúde mental deles.



“Saúde mental é essencial. E se a gente não tiver uma estrutura mínima para que essas habilidades sejam desenvolvidas no contexto da unidade escolar, a gente pode ter um prejuízo maior”, avalia. A subsecretária salienta que o êxito do programa só será possível se houver um trabalho conjunto. “Precisamos da adesão dos professores, dos pais e da comunidade como um todo”, reforça.



Segundo Iêdes Braga, o DF tem 574 escolas de ensino fundamental – pelo qual o programa começará – e 264 mil estudantes.