Remédio vendido ilegalmente por trio preso no DF é usado no golpe ‘Boa noite, Cinderela’

A Polícia Civil do DF prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14), três homens suspeitos de venderem, sem receita médica, remédios para dormir. A substância, inclusive, é comumente utilizada na aplicação do golpe "Boa noite, Cinderela".



Agentes da 9ª DP interceptaram um motoboy que transportava 450 comprimidos de uma farmácia no Cruzeiro para um dependente no Lago Norte. Em seguida, retornaram à drogaria e prenderam o dono do estabelecimento, o farmacêutico responsável técnico e um balconista. No local, policiais encontraram dezenas de caixas de outros medicamentos controlados expostos à venda sem receita. Os três homens presos vão responder por tráfico de drogas.



A investigação começou após a mãe de uma adicta moradora do Lago Norte registrar ocorrência, na qual apontou que a filha precisou de internação em São Paulo, devido ao vício no medicamento.