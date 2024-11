Riacho Fundo II tem novas linhas de ônibus com integração ao metrô e BRT

Os moradores do Riacho Fundo II têm mais linhas de ônibus e horários de viagens. Além disso, os passageiros ganharam a possibilidade integrar o transporte com o metrô e o BRT. A iniciativa visa a beneficiar os estudantes e trabalhadores dos condomínios, agilizando os deslocamentos.



Os ajustes feitos pela Secretaria de Transporte do Distrito Federal permitem integração no terminal do Riacho Fundo II com a linha 806.3, que terá 16 viagens por dia. Já as novas linhas – 870.3, 881.3 e 882.3 – farão viagens diretas para a Rodoviária do Plano Piloto, em horários de pico da manhã e tarde.



Outra linha que terá mudança é a 0.806: serão 19 viagens aos passageiros dos condomínios com integração nas estações de Furnas e no terminal Caub do BRT.