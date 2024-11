Samambaia comemora 35 anos com corte de bolo e desfile de estudantes

Nesta sexta-feira (25), a cidade de Samambaia comemora 35 anos. Durante a celebração, os moradores se juntaram em frente à administração local para prestigiar o desfile dos estudantes da rede pública e particular da região com a banda das Forças Armadas. Tudo foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do DF. Para almoçar, foi disponibilizado um buffet de massas feito pelo chef Rosário. Logo depois, veio a sobremesa com o tradicional corte do bolo, que foi distribuído para a população.