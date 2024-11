Segue foragido suspeito de tentar matar a ex-mulher e o atual companheiro dela a tiros

Segue foragido o principal suspeito de tentar matar a tiros a ex-mulher e o atual companheiro dela em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, nessa quinta-feira (7). As vítimas, Luiz Magno, de 32 anos, e Rafaela Marques, de 36 anos, estavam em um carro, quando Robson Lima teria se aproximou e efetuado os disparos. Após isso, ele foi flagrado por câmeras de segurança enquanto fugia.



A suspeita é que o crime seria motivado por ciúme, já que Robson não aceitava o fim do relacionamento que teria sido encerrado em 2022. As vítimas foram socorridas e levadas à uma Unidade de Pronto Atendimento da região, e o autor ainda não foi preso. Segundo informações, Rafaela passou por atendimento e recebeu alta. Já Luiz teria sido encaminhado para um hospital particular do Gama (DF), em estado grave. A Polícia Civil de Luziânia investiga o ocorrido como tentativa de feminicídio e de homicídio.