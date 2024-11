Subsíndico que agrediu adolescente com soco é investigado por lesão corporal e injúria

Um adolescente de 16 anos foi agredido pelo subsíndico de um condomínio no Itapõa, no Distrito Federal, na noite do último dia 12. O motivo da agressão seria porque o jovem teria discutido com o filho de 11 anos do homem. Câmeras de segurança registraram a ação do agressor, que deu um soco no rosto do menino.



O caso aconteceu depois de uma festa voluntária para as crianças do residencial. Segundo a irmã do adolescente, o homem chegou a obrigar o menino a pegar na mão de seu filho e ameaçou buscar uma arma. Um boletim de ocorrência foi registrado e a 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá investiga o caso. Segundo a delegada responsável pelo caso, Iris Helena Rosa, o homem está sendo investigado por lesão corporal e injúria.