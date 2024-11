Suspeito de explodir bombas no STF tinha alugado uma casa em Ceilândia

Homem que explodiu bombas na Esplanada dos Ministérios, na quarta-feira (13) à noite, Francisco Wanderley Luiz teria alugado um imóvel na Região Administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, antes dos atos. Francisco seria morador de (SC) Santa Catarina. As informações constam no depoimento da segunda testemunha ouvida pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal).



Uma equipe da Polícia Militar, com cães farejadores, foi até a residência em busca de evidências. No local, foram encontrados a carteira de habilitação de Francisco, além de artefatos. A Polícia Federal também fez uma perícia no imóvel, que estava revirado, com móveis queimados e danificados. Segundo informações, ele teria ficado no local por três meses.