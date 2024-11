Suspeito de matar filha de PM aposentado confessa o crime após ser preso

O suspeito de matar Samira Alves Lima, de 36 anos, confessou o crime após ser preso, nesta quarta-feira (27). Segundo Gilmarcos de Oliveira Coutinho, 23, eles tiveram uma discussão logo antes de ele desferir facadas contra a vítima. Contou detalhes do delito friamente.



“Falou que eu era um bosta, pagou de doida para o meu lado. E falou ‘demorou’ para mim. Aí acabei pegando faca na cozinha e ‘estocando’ mais de sete facadas nela. A motivação foi discussão mesmo”, relembra.



Após o crime, Gilmarcos fugiu no carro de Samira, mas a fuga não durou muito: policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Especiais) do Distrito Federal o prenderam em Formosa (GO), no Entorno, nesta quarta. Este não foi o primeiro delito cometido pelo suspeito. Segundo a PMDF, o histórico dele inclui roubo, receptação, dano, ameaça e tráfico de drogas.