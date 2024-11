Trânsito é parcialmente liberado nas obras do Complexo Viário do Jardim Botânico

Foi liberado o tráfego parcial de veículos no Complexo Viário Jardim Botânico, nesta quinta-feira (17), no sentido Ponte JK-Jardins Mangueiral. Por enquanto, até que as obras sejam totalmente concluídas, o trânsito vai alternar entre a parte de baixo e a parte de cima do complexo. No momento, estão sendo colocados os meios-fios, além da instalação de bocas de lobo, o plantio de grama, a realização de sinalização horizontal e vertical, e o recapeamento do pavimento asfáltico nas imediações da obra. Mais 50 mil motoristas serão beneficiados pela construção.