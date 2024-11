Veja dicas para fazer uma boa compra na Black Friday deste ano

À medida que a Black Friday se aproxima, o comércio fica mais aquecido. Neste ano, os comerciantes se mantém positivos para a data. De acordo com a Fecomércio-DF, o comércio da capital deve movimentar mais de R$ 155 milhões, com a participação de 95% dos lojistas brasilienses.



Para os consumidores, a RECORD Brasília separou dicas de como fazer uma boa compra. Por exemplo, é importante acompanhar o valor do item desejado antes da Black Friday acontecer para observar se o preço realmente sofreu descontos que valem a pena. Segundo o Procon, também é indicado observar se o site da compra é autêntico, caso seja uma compra online. Essas dicas ajudam a evitar que o cliente caia em um golpe.