Campus Party tem espaço gratuito e aberto ao público com diversas atividades Esta é a 6ª edição do festival em Brasília e terá astronomia como tema principal; 500 palestrantes vão estar presentes no evento

Balanço Geral DF| 28/03/2024 - 17h08 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share