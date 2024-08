Baleia Rossi sinaliza apoio a Marcos Pereira na presidência da Câmara: ‘Grande referência’ Deputados estiveram juntos nesta quinta-feira na convenção do Republicanos em São Paulo Brasília|Do R7 01/08/2024 - 23h54 (Atualizado em 02/08/2024 - 00h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Baleia Rossi e Marcos Pereira Câmara dos Deputados/ reprodução - arquivo

O presidente nacional do MDB e deputado federal, Baleia Rossi (MDB-SP), demonstrou apoio ao deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) para suceder Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados. Durante convenção do Republicanos nesta quinta-feira (1º), Rossi disse que Marcos Pereira é “uma grande referência que nós temos na Câmara Federal”, completando que, “não à toa”, Marcos Pereira “é um dos mais cotados para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente nacional do Republicanos e vice-presidente da Câmara dos Deputados é nome forte para assumir a presidência da Casa no próximo ano. Até o momento, Arthur Lira (PP-AL) ainda não anunciou quem vai apoiar para sucedê-lo, mas já fez indicações a favor de Marcos Pereira e de Elmar Nascimento (União-BA), líder do partido na Casa. A eleição para a presidência ocorre no início de 2025. Além dos dois, Altineu Côrtes (PL - RJ) também é cotado para ser candidato.

Marcos Pereira foi eleito presidente nacional do Republicanos em 2011. Também foi ministro da Indústria, Comercio Exterior e Serviços em 2016, no governo de Michel Temer (MDB). Foi eleito deputado federal em 2018 e reeleito em 2022. No ano passado, assumiu a vice-presidência da Câmara.

Convenção

Marcos Pereira esteve nesta quinta (1°) na convenção do Republicanos em São Paulo. A cerimônia oficializou o apoio do partido à reeleição de Ricardo Nunes (MDB). A legenda também oficializou os nomes dos pré-candidatos a vereadores no pleito. “Com muita satisfação, muita honra, muito prazer, homologamos o apoio desse partido à reeleição de Ricardo Nunes”, afirmou Marcos Pereira.

Publicidade

Mais cedo, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) anunciou a desistência de concorrer à Prefeitura de São Paulo. Ele afirma que não teve apoio do partido. A legenda deve ser mais uma que apoiará Nunes no pleito. “Não desisti de disputar a eleição, fui ‘desistido’. Fui sabotado pelo meu partido, por isso, não disputarei a eleição”, afirmou Kim em coletiva de imprensa na sede do MBL.





Publicidade