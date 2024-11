Bancada do PL se reúne na quarta-feira para decidir sobre apoio a Alcolumbre e a Motta Mais cedo, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na liderança da legenda no Senado para tratar sobre o assunto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 17h56 (Atualizado em 29/10/2024 - 20h17 ) twitter

Alcolumbre e Motta são candidatos às presidências do Senado e da Câmara respectivamente Câmara dos Deputados/Senado - Montagem: R7 Brasília

As bancadas do PL (Partido Liberal) na Câmara e no Senado devem se reunir, na quarta-feira (30), na sede do partido, em Brasília, para tomar uma decisão sobre os apoios nas eleições das presidências do Senado e da Câmara.

Mais cedo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na liderança da legenda no Senado para tratar sobre o assunto.

“Amanhã, vamos ter uma nova reunião com a bancada e vamos tomar uma decisão sobre o pleito da presidência do Senado e deve haver uma reunião da bancada de deputados na sede do PL”, disse o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), nesta terça-feira (29).

Apesar de ainda deliberar sobre o assunto, a legenda tem tendência de apoiar, na Câmara, a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB); e, no Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Em 2023, o PL lançou candidatura própria no Senado, perdeu e ficou fora da Mesa Diretora e do comando das comissões. A ideia é não repetir tal ação na eleição de fevereiro de 2025.

Nesta terça, o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) oficializou a candidatura dele à presidência do Senado. No entanto, ele destacou que a decisão de concorrer foi pessoal e não ligada ao Partido Liberal.

Já na Câmara, o partido apoiou no último pleito Arthur Lira (PP-AL) e conseguiu boas posições nas comissões, além da segunda vice-presidência da Casa. Na próxima eleição, o partido pode pleitear ainda uma cadeira na primeira vice-presidência da Câmara ou o comando da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.